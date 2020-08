Venezuela opositsioonilised jõud ei osale kongressivalimistel

Kokku 27 opositsioonilisest parteist koosnev rühm taunis 6. detsembrile kavandatud valimisi kui «pettust».

Valimised määraksid ära kontrolli rahvusassamblees, mida juhib Guaidó ning mis on ainus Venezuela valitsusharu, mis ei ole Maduro kontrolli all.

«Me võitleme koos, et valida meie riigile saatus,» säutsus Guaidó pühapäeval, lisadest, et nüüd on aeg käes mobiliseerida rahva enamus, kes soovib elada väärikalt. «Koos alistame me režiimi!»

Parteide ühendus on kutsunud venezuelalasi ühinema nendega värskes katses lüüa tagasi Maduro «diktatuuri» ning on samuti palunud rahvusvahelist abi Maduro-vastase kampaania korraldamisel.

Maduro ei vastanud pühapäeval koheselt opositsiooni otsusele, ent on öelnud varem, et tema liitlastel on oluline võita tagasi kontroll rahvusassamblees.

Maduro on süüdistanud kongressi kontrollivaid opositsiooniliidreid Ühendriikide manipulatsioonile allumises.

Venezuelas käärib poliitiline ja majanduslik kriis. Lõuna-Ameerikas asuvast ligi 29 miljoni elanikuga riigist on viimastel aastatel pagenud välismaale umbes viis miljonit inimest.

Kunagine rikas naftariik on langenud põlvili, puudus on paljudest elementaarsetest kaupadest ja ravimeist, samuti on kehvas seisus riigi kütusevarud ning kesine on olukord ka tervishoiusüsteemiga, mis on eriti habras koroonaviiruse leviku uue tõusu valguses.

Opositsiooniliidrite sõnul võtaksid nad valimistest osa vaid siis, kui need oleksid ausad, kui valimiskomisjon oleks õiglaselt paika pandud ning valimistest võtaksid osa kvalifitseeritud vaatlejad nii kodu- kui välismaalt.