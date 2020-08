Pandeemia asendas Hispaania peosaarel lustimise vaikusega

Töötaja jalutab tühjas Hi Ibiza ööklubis. Üks Hispaania peosaare tuntumaid meelelahutuskohti on suletud, kuna Baleaari saarte võimud on lubanud lahti teha ainult vähem kui 300 külastajat mahutavad klubid ning neiski on keelatud tantsimine.

FOTO: JAIME REINA / AFP / SCANPIX