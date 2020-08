Suri tosina aasta eest siirdamisega uue näo saanud naine

Pärast abikaasa sooritatud mõrvakatset esimese inimesena Ameerika Ühendriikides näosiirdamise läbi teinud 57-aastane Culp suri läinud kolmapäeval nakkusesse, mis polnud seotud talle tosin aastat tagasi tehtud protseduuriga, vahenda The Times.

«Connie oli usukumatult vapper, elurõõmus naine ning ta oli paljudele inspiratsiooniks,» lausus Ohios tegutseva Clevelandi kliiniku dermatoloogia ja plastilise kirurgia instituudi esimees Frank Papay, kes osales ka Culpi näosiirdamisoperatsioonil. «Ta oli suur teerajaja ning tema otsus läbida vahel hirmutav protseduur on jääv kingitus kogu inimkonnale.»

2004. aastal tulistas Connie Culpi näkku tema abikaasa Thomas Culp, kes arvates, et tappis oma naise, suunas püssi toru endale. Mõlemad elasid tulistamise üle, kuid Connie Culpi nägu jäi moondunuks ning ta polnud võimeline iseseisvalt hingama või sööma, vahendas The New York Times.