Endine paavst Benedictus XVI on raskelt haige

Endine paavst, kelle kodanikunimi on Joseph Ratzinger, haigestus juunis pärast oma venna külastamist Saksamaal. Tema 96-aastane vend Georg Ratzinger suri kaks nädalat pärast külaskäiku.

Emeriitpaavstil on näol roospõletik, ütles ajalehele tema biograaf Peter Seewald. Seewaldi sõnul on endine paavst väga nõrgas seisus ning kuigi ta mõte ja mälu töötavad, on ta peaaegu täielikult kaotanud oma hääle.