Genova uue silla avamine rebib lahti tunamulluse katastroofi haavad

Sarnaselt paljudele teistele kaks aastat tagasi Mornadi viadukti varingus elu kaotanute lähedastele vaatab ta uue silla avamist Genovas kibeda meelega. Tema jaoks on valus näha, kuidas Itaalia võimukandjad avavad täna õhtul pidulikult uue viadukti ja kiitlevad selle kiire valmimisega, samas kui eelmise silla hooldamata jätmine sai mitmekümnele inimesele saatuslikuks.

14. augustil 2018 oli Robbiano isa juures külas, et tähistada seal oma venna Roberto sünnipäeva. Viimane oli parasjagu koos oma naise Ersilia ja poja Samuelega teel, kuid jäi hiljaks. «Kui minuni jõudis uudis, et sild oli varisenud kokku, siis ma lihtsalt teadsin, et nad olid seal,» lausus Robbiano nüüd BBC-le.