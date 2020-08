WHO:«hõbekuuli» Covid-19 vastu ei pruugi kunagi tulla

«Hetkel hõbekuuli ei ole ning seda ei pruugigi tulla,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus Genfis ajakirjanikele.

WHO kutsus valitsusi ja inimesi keskenduma põhilisele nagu testimine, kontaktide avastamine, vahemaa hoidmine ja maski kandmine.

«Me kõik loodame saada hulga tõhusaid vaktsiine, mis aitaks vältida nakatumist,» ütles WHO juht. «Kuid hetkel on puhangute peatamisel peamised nakkushaiguste kontrolli ja rahvatervise põhitõed.»

WHO teatas esmaspäeval veel, et selle missioon Hiinas, mis tegi ettevalmistusi koroonaviiruse pandeemia loomse päritolu uurimiseks, on töö lõpetanud.