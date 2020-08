Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 532 inimest

Pandeemia algusest on Ühendriikides surnud 155 366 ja nakatunud 4 711 323 inimest.

Arvud on märkimisväärselt väiksemad, kui pea kogu eelmise nädala jooksul.

USA president Donald Trump avaldas sellega seoses arvamust, et pandeemia on riigis taandumas ja olukord on julgustav.