Leht: Vene häkkerid muukisid Briti eksministri e-postkasti

Lehe teatel said kurjategijad seeläbi ligi USA-Suurbritannia kaubandusläbirääkimiste saladokumentidele.

Valitsusallika andmetel saadi dokumendid kätte just Foxi erapostkastist, mis kutsus esile opositsiooniliste leiboristide küsimused.

«Mis mind vapustab, on ebaturvaliste isiklike postkastide kasutamine konfidentsiaalsete, salastatud valitsusasjade ajamiseks. See on väga tõsine riikliku julgeoleku rikkumine ja peab olema kriminaalkuritegu,» ütles leiboristide endine välisminister Chris Bryant.