USAs ähvardab viiruse tõttu kodutuks jäämine 23 miljonit inimest

Aktivistid eelmisel nädalal New Yorgis Crown Heightsi piirkonnas protestimas korteriomanike vastu, kes on kiusanud üüri tasumisel hilinenud inimesi. Pandeemia tõttu on miljonid ameeriklased raskustes üüri või laenu maksmisega ning neid ähvardab kodust tänavale tõstmine.

FOTO: Scott Heins / AFP / Scanpix