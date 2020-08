Viirus lammutas veel hiljuti eeskujulikuks peetud Brasiilia tervishoiu

Brasiilias on Covid-19 ohvrite arv jõudsalt lähenemas 100 000-le – ainsana on selle sünge verstapostini seni jõudnud Ameerika Ühendriigid – ning riiklik tervishoiusüsteem ei suuda pakkuda abi kõigile, kes on harjunud sellele lootma.