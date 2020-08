Norra politsei pidas kinni terrorivandenõus kahtlustatava

Meedia teatel on mees seotud islamistliku jutlustajaga, kelle Norra märtsis Itaaliale välja andis.

Norra luureteenistus PST ütles, et mees võeti kinni riigi kaguosas Vikeni maakonnas.

«Kohaliku politsei abil võttis PST täna kinni mehe, kes on välismaal tagaotsitav,» ütles luureteenistuse kõneisik Trond Hugubakken AFP-le.

«Ta on Norra kodanik ja ta on tagaotsitav ühes kriminaalasjas Itaalias,» lisas ta.

Norra rahvusringhäälingu NRK andmetel on neljakümnendates eluaastates mees mõistetud Itaalias süüdi terrorirünnaku kavandamises.

NRK teatel arvatakse, et ta on seotud islamistliku jutlustaja mulla Krekariga, kelle tegelik nimi on Najumuddin Faraj Ahmad.