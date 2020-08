«Ma tulistasin selle lasu,» ütles 46-aastane Stephan Ernst kohtule avalduses, mille luges ette tema kaitsja. Ernst vabandas ohvri pere ees ning ütles, et pani toime «argpüksliku ja jõhkra» teo.

Ta rõhutas aga, et ei tegutsenud üksi, vaid koos Markus Hartmanniga. Viimane on kohtu all süüdistatuna Ernstile relva, sealhulgas mõrvarelva kasutamise õpetamises.