See sama aine on aga viimaste aastakümnete jooksul põhjustanud mitmeid ülimalt tõsiste tagajärgedega plahvatusi. Kui mõnede juhtumite näol on tegu olnud õnnetustega, on ammooniumnitraadi kasutusele võtnud ka äärmuslased, kes on ainet kasutanud isevalmistatud lõhkekehade ehitamiseks.