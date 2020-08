Hinnang tugineb antikehade uuringul, kus osales umbes 9500 inimest üle riigi ja mis viidi läbi koos Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO), ütles tervishoiuminister Ahmad Jawad Osmani.

Uuringu andmeil on viirusse nakatunud 31,5 protsenti rahvastikust. Kõrgeim on nakatumise määr Kabulis, kus viiruse on arvatavalt külge saanud pooled linna viiest miljonist elanikust.