Koptchevi hinnangul vajalikust sajast lennust jõuab Bulgaariasse igapäevaselt vaid murdosa. See mõjub raskelt kuurordile, mis on loodud massiturismi jaoks. Paljud bulgaarlased on pikalt massiturismi suhtes skeptilised olnud, nüüd pole sellest fenomenist enam märkigi.