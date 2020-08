Belgia lihatööstusfirma saatis 225 töötajat karantiini

Tapamajad ja lihatöötlemisettevõtted on teistes riikides tihti osutunud viirusepesadeks ning Belgia loodeosas Stadenis asuv Westvleesi lihakombinaat on nüüd kõrgendatud tähelepanu all.

Belgias on üks maailma kõrgemaid COVID-19 nakkusjuhtumite arve elaniku kohta ning pärast esialgset edu epideemia kontrolli alla saamisel on nakkuste arv taas tõusuteel. Üheteistkümne miljoni elanikuga riigis on kinnitust saanud 9852 koroonasurma.