Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1262 inimest

Pandeemia algusest on Ühendriikides surnud 157 930 ja nakatunud 4 818 328 inimest.

Florida osariigis on pandeemia algusest koroonaviirusesse surnud 7627 ja nakatunud 502 739 inimest, teatasid kolmapäeval USA võimuesindajad. Florida tervishoiuameti andmetel nakatus ööpäevaga viirusesse 5409 inimest, mis on märkimisväärne langus, sest viimastel nädalatel on arv pigem küündinud 10 000 kanti.