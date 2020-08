Facebook kõrvaldas klipi presidendi leheküljelt kuna see läks valeinformatsioonina vastuollu platvormi reeglitega.

Video, mis on väljavõte Fox Newsile antud usutlusest, «sisaldab valeväiteid, et rühm inimesi on COVID-19 suhtes immuunsed, mis rikub meie tegevuspoliitikat kahjuliku COVID väärinfo osas», ütles platvormi pressiesindaja.