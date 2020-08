Alates sellest ajast on riigijuht oma võimu kindlustanud ja loonud korrumpeerunud süsteemi, mis on talle taganud veel neli valimisvõitu. Pühapäeval loodab kahaneva populaarsusega president võita järjekordsed valimised. Kuna Lukašenka valimisvõidud on aastate jooksul saavutatud pettusega ja nendega on alatasa kaasas käinud opositsiooni tagakiusamine, siis ei ole kuigi suurt lootust, et sel korral võiks minna teisiti.