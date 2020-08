Ametnik: Soomes on algamas pandeemia teine laine

Uue hinnangu järgi on nakkuskordaja tõusnud vahemikku 1,1 kuni 1,4, mis tähendab, et iga nakatanu nakatab omakorda veel 1,1-1,4 inimest, ütles tervishoiuministeeriumi strateegiajuht Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

«Olukord on äärmiselt habras,» ütles Voipio-Pulkki ja lisas, et «mingit laadi teine laine on alanud».