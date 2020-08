Hibakusha tähendab otsetõlkes «inimene, keda pomm mõjutas». Just nemad on aastakümneid häälekalt toetanud ideed tuumarelvad keelata. Täna on elus veel hinnanguliselt 136 700 hibakusha’t, kellest paljud olid rünnakute ajal imikud või polnud veel isegi sündinud. Nad soovivad, et mitte keegi ei peaks ealeski enam tuumapommi tõttu kannatama.