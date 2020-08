Süüria Al-Holi põgenikelaagris teatati esimestest koroonajuhtudest

Al-Holi laager on koduks kümnetele tuhandetele inimestele, nende seas äärmusrühmituse Islamiriik võitlejate sugulased.

Laagrit haldab autonoomne kurdi valitsus, mis kontrollib suuremat osa Süüria kirdeosast ja on oma aladel teatanud 54 koroonaviiruse juhtumist.

«Me kardame, et viirus võis levida kliinikuid külastanud laagri elanikele,» ütles ta.

Kirde-Süürias on nüüd koroonaviirusse nakatunud üheksa Punase Poolkuu töötajat, ütles organisatsioonis töötav vabatahtlik AFP-le.

Üheksa aastat kestnud kodusõda on Süüria tervishoiusüsteemi täbarasse seisu jätnud, ent olukord on eriti hull riigi kirdeosas, kus kurdi ametivõimud on sunnitud pandeemiaga tegelema suuresti välisabita.