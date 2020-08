Poola president andis teiseks võimuperioodiks ametivande

Duda ametivande andmiselt puudunud poliitilised figuurid, nende seas tema eelkäijad Lech Wałęsa ja Bronislaw Komorowski, andsid sellega märku, et ei kiida heaks Duda Poola põhiseaduse eiramist ning oma esimesel ametiajal pea täielikku valitseva parempopulistliku erakonna poliitikate heakskiitmist.

Suur osa Seaduse ja Õigluse Partei poliitikast on viinud erakonna vastuollu Euroopa Liiduga, kes muretseb selle üle, et valitsuse püüded muuta kohtusüsteemi ning muud tegevused on õõnestanud Poola õigusriiki ja demokraatiat.

«Mees, kes viis aastat järjest rikkus põhiseadust ja trampis selle peal, vannutatakse nüüd ametisse ning ta vannub, et austab seda. See on odav sõu,» lausus Barbara Nowacka, üks tseremoonialt puuduvatest parlamendisaadikutest, opositsioonilise Kodanikeplatvormi aseesimees.

Teine erakonnaliige Klaudia Jachira hoidis tseremoonial plakatit kirjaga «Valevanduja».

Valitsus ja ka Duda on pärast sotsiaaltoetuste sisseviimist ning rahvuslikule uhkusele keskendumist paljude poolakate hulgas väga populaarsed.

Soovides kibedat valimiskampaaniat selja taha jätta, lubas 48-aastane president oma ametissevannutamise tseremoonial olla avatud kõigile rühmitustele ja poliitilistele erakondadele.

Lisaks rõhutas ta perekonna rolli Poola ühiskonnas ning vajadust seda kaitsta. Kommentaarides kajas üks tema kampaania kesksetest sõnumitest, milles räägiti LGBT õiguste ohust Poola peredele.

«Kesksed asjad on pere, turvalisus, töö, investeeringud ja väärikus,» ütles Duda.

Pere «on kõige kallim vara ning peame tegema kõik, et kaitsta peresid ja hoolitseda nende arengu eest», ütles ta.

Vasakpoolsed parlamendisaadikud kandsid erksavärvilisi riideid, mis moodustasid vikerkaare ning mõned kandsid vikerkaarevärvilisi maske protestiks Duda ning teiste konservatiivsete juhtide väidetava homofoobia vastu. Mõned hoidsid käes põhiseaduse koopiat, et näidata oma veendumust selle osas, et president on rikkunud riigi õiguskaitse mehhanisme.

Duda vannutas ametisse parlamendispiiker Elżbieta Witek, vande andmise ajal seisis prsidendi kõrval tema abikaasa.

Poola presidendid saavad ametis olla kaks ametiaega.

Duda ütles parlamendile, et «iga inimene on väärt lugupidamist» ning et 2015. aastast ametis olnud valitsus «ei tee vahet parematel või halvematel poolakatel nende sissetulekute, hariduse, vaadete või religiooni tõttu».

Rahvusvahelistes suhetes rõhutas ta vajadust keskenduda majandusarengule Kesk- ja Ida-Euroopas ning NATO ja USA vahelise tiheda koostöö hindamisele julgeolekuküsimustes.

Opositsioonisaadik Nowacka ütles, et Duda sõnu on «raske uskuda» ning rõhutas, et ta ta pole «kõigi poolakate president».

Duda sai 12. juulil presidendivalimiste otsustavas voorus 51 protsenti häältest. Tema vastaskandidaadiks oli liberaalne Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski, kes kogus 49 protsenti häältest. Valimas käis pea 65 protsenti 38 miljoni elanikuga Poola valimisealisest elanikkonnast.

Duda sõnul on suur valimisaktiivsus märk sellest, et Poola demokraatia on heas seisus.