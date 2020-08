Suurbritannia: 50 miljoni soetatud näomaski kasutamine pole turvaline

Selle tõdemuse tulemusel nõuab opositsioon kiiret uurimist selle osas, kuidas sõlmitakse esmase varustuse hankelepinguid.

Maskid olid osa aprillis Briti valitsuse ja investeerimisfirma Ayanda Capitali vahel sõlmitud 252 miljoni naela suurusest lepingust. Kohtukaasuse käigus esitatud dokumentidest selgub, et maske ei jagata laiali, sest nende paelad kinnituvad mitte ümber pea, vaid kõrva taha, ning seetõttu ei pruugi maskid kinnituda piisavalt tihedalt.

Neljapäeval avaldatud dokumendid on osa vabaühenduste Good Law Project ja EveryDoctor konservatiivse valitsuse vastu esitatud kohtukaebusest. Nende sooviks on, et kohus vaataks üle valitsuse allkirjastatud isikukaitsevahendite soetamise lepingud, mis nende sõnul pole olnud korraliku järelvalve all.

Kui koroonaviiruse puhang märtsis kiiresti üle ÜK rullus, oli selge, et riigil oli puudus piisavast kogusest tervishoiu- ning hooldekodude töötajale mõeldud maskidest, kinnastest ja kaitseriietusest. See käivitas võidujooksu, et osta erinevatelt tarnijatelt üle kogu maailma kokku miljardeid eksemplare kaitsevarustust.

Jolyon Maugham, Good Law Projecti sõnul allkirjastas valitsus kolm enam kui 100 miljoni naela suurust lepingut «vastavalt kahjuritõrjefirma, kondiitri ja perekondliku riskikapitalifondiga.»

«Kõik need lepingud on andnud põhjust muretsemiseks,» lisa ta.

Valitsus ütles oma hagi vastuses, et ettepanek 50 miljon maski hankimiseks tuli Andrew Millsilt, ärimehelt, kes on nii valitsuse kaubandusnõukogu, kui Ayanda Capitali nõunik. Mills on igasugust huvide konflikti eitanud.

Valitsuse sõnul on 150 miljonit Ayanda hangitud teist tüüpi maski veel testimisel.

Oma avalduses ütles valitsus, et «käimas on karm protsess, veendumaks tarnete kõrges kvaliteedis ning ohutusnõuetele vastavuses, taoline vajalik audit tehakse kõigi valitsuse lepingute korral.»

Peaminister Boris Johnson ütles, et ta on «väga pettunud», selles, et saadetis oli kasutuskõlbmatu. Kuid ta lisas, et varude hankimisega «võitis ÜK suure võidujooksu ajaga», juhuks kui sügisel ja talvel peaks tulema koroonaviiruse teine laine.

Opositsioonilise tööpartei juht Keir Starmer kutsus üles korraldama kiiret uurimist selle kohta, kuidas isikukaitsevahendeid hangiti.