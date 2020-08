Beiruti plahvatusega seoses peeti kinni 16 sadamatöötajat

Liibanoni välisminister ütles Prantsuse raadiole neljapäeval, et juurdluskomiteele anti neli päeva aega teha kindlaks, kes on vastutavad plahvatuse eest, mis nõudis enam kui 130 inimelu ning vigastas üle 5000 inimese.

Kinnipeetute seas on sadama- ja tolliametnikud, aga ka hooldustöötajad ja nende ülemused, ütles Akiki.

Üks nimetuks jääda soovinud ametnik kinnitas AFP -le, et keskpank oli teinud korralduse külmutada seitsme sadama- ja tolliametniku varad, sealhulgas Liibanoni tolliameti peadirektori Badri Daheri omad.

Pangaallikas kinnitas AFP-le, et riigi kõik kommertspangad said korralduse, millega antakse võimudele andmed kontode kohta, mis puudutavad küsimuse all olevaid isikuid.