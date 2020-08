Rajapaksa koalitsioon saavutas Sri Lanka valimistel mäekõrguse võidu

Valimistulemus annab talle ja ta presidendist vennale Gotabaya Rajapaksale 225-liikmelises seadusandlikus kogus superenamuse, mida on tarvis põhiseaduslikeks muudatusteks.

Ametlikud valimistulemused näitasid, et erakonda toetas juba kahel korral koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükatud valimistel 6,8 miljonit inimest.

Kui veel valimistulemused ei olnud lõplikud, ütles peaministri noorem vend Gotabaya Twitteris, et «senised tulemused viitavad SLPP suurepärasele võidule».

SLPP kauane poliitik Udaya Gammanpila ütles, et võit oli loodetust suurem.

Mahinda Rajapaksa ütles Twitteris, et loodab teha lähedast koostööd Modiga ning lisas, et kahe riigi vahel on sõprussuhted.