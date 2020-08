Ilmaennustajad prognoosivad Atlandi ookeanile tormilist orkaanihooaega

Atmosfääriliste ja ookeaniga seotud tingimuste tõttu on sel aastal oodata tavapärasest rohkem, tugevamaid ja kauem kestvamaid torme, ütles hooajaliste orkaaniennustuste üks peamisi eksperte Gerry Bell Riikliku Okeanograafia ja Atmosfäärilise Ameti Kliimaprognoosi Keskusest (NOAA-CPC).

Omakorda neist orkaanidest kolm kuni kuus paisuvad võimsateks orkaanideks, mille tuulekiirus on 50 meetrit sekundis ja enam.

NOAA kohaselt on tegemist ühe aktiivseima hooaja ennustusega, mida nad on teinud oma 22-aastase ajaloo kestel.

Ennustusse on arvestatud juba üheksa tormi, millest kaks tõusid orkaaniks, mis on juba sel hooajal oma näo ära näidanud. Viimastel nädalatel on USA lõunaosa ja Kariibi mere saarte elanikke tabanud looduse stiihia.