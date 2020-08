Türkmenistani president kirjutas raamatu vaimsusest

Berdõmuhammedov, kes lisaks presidendiametile on ka viljakas kirjamees, esines riigitelevisioonis, lehitsedes värskelt trükitud raamatut pealkirjaga «Türkmeeni spirituaalne maailm».

Riigimeedia vahendas, et Berdõmuhammedov räägib oma raamatus «rahva tarkadest pärimustest ja nende väärikast jätkamisest moodsal ajajärgul».

Teos on autori surma järel aga populaarsust kaotanud. Näiteks ei müüda seda enam isegi riiklikes raamatupoodides, ehkki kasutatud kujul saab seda endiselt osta.

Pole selge, kas sarnast rolli hakkab ühiskonnas mängima Berdõmuhammedovi vastne üllitis. Presidendile omistatud raamatute seas on muu hulgas kirjutised hobustest, teest ja ravimtaimedest.

Berdõmuhammedov hakkas võimule tulles Nijazovi isikukultust lammutama. Tähelepanuväärseim muutus on ehk kalendrikuudele nende vanade nimede tagasi andmine.

Endise liidri kullast kuju on endiselt Aşgabatis olemas, ent see liigutati kesklinnast äärelinna ning neil päevil ei pöörle see enam koos päikesega.