Air India lennuõnnetus on teadaolevalt nõudnud 16 elu

Air India avalduse järgi viibis lennukis õnnetuse hetkel 191 inimest: viis meeskonnaliiget, kaks pilooti ning 184 reisijat, sh kümme väikelast. Seni on teada vähemalt 16 inimohvrist. Enamik inimesi on lennukist päästetud, vähemalt 35 on viidud haiglasse.