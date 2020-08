Pariis, Berliin ja Varssavi ärgitasid Valgevenet vabadele valimistele

Mured valimispettuse pärast on viimasel ajal kasvanud ning Lukašenko on oma peamised konkurendid valimistelt kõrvaldanud.

Ministrid rõhutavad, et Valgevene iseseisvuse tagamise peamine tee on siiras ja vaba dialoog kodanikega.

«Ühiste jõupingutustega on õnnestunud palju ära teha. Me väljendame muret, et meie ühised jõupingutused võivad luhta minna.»