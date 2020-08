Jeemenis hukkus õhurünnakus 20 inimest

Õhurünnak Al-Jawfi provintsis korraldati neljapäeval huthide kontrolli all olevast pealinnast Sanaast kirdes, teatas huthide tervishoiuministeeriumi pressiesindaja.

Abiorganisatsiooni Save the Children teatel oli lapsi hukkunute seas seitse, mitmed teised said tõsiselt vigastada.

ÜRO Jeemeni humanitaarkoordinaator Lise Grande sõnas, et rünnak leidis aset, kui ohvrid sõitsid teel. Grande sõnul on teateid kokku üheksast õhurünnakus oma elu kaotanud lapsest.

«Nagu kõik arutud vägivallaaktid tsiviilelanike vastu, on see šokeeriv ja täiesti, totaalselt vastuvõetamatu,» ütles ta.

Jeemenis kestab kodusõda 2015. aastast alates, kui Jeemeni valitsusvägede poolel liitus relvakonfliktiga Saudi Araabia juhitud koalitsioon. Huthisid, kelle kontrolli all on suur osa Jeemeni põhjaosast, toetab Iraan. Konflikt on nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid.