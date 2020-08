Habarovskis avaldasid kümned tuhanded taas Kremli vastu meelt

Meeleavaldustest umbes 600 000 elanikuga linnas Hiina piiri lähistel on saanud suur väljakutse Kremlile ning need põhjustavad peavalu president Vladimir Putinile, ütlevad vaatlejad.

Protest sai alguse pärast Habarovski populaarse kraikuberneri Sergei Furgali ootamatut vahistamist tapmissüüdistuste alusel. Nüüdseks on protest aga laienenud ja võtnud konkreetsemalt Kremli-vastase tooni.

«Me valisime ta ausalt. Me armastame teda,» ütles 38-aastane Elena Oglõi Furgali kohta. Tema sõnul peaks Kreml kas meeleavaldajate nõudmised rahuldama või olema silmitsi pikaajalise opositsiooniliikumisega.

«Ma arvan, et see kas peatub, kui president meile oma vastuse annab, või see ei peatu üldse,» ütles ta.