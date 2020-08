Lõuna-Aafrika Vabariigis ületas koroonaohvrite arv 10 000 piiri

Aafrikas on koroonaviirusse nakatunute arv ületanud miljoni piiri, neist enam kui pooled on tuvastatud Lõuna-Aafrika Vabariigis, selgus nädalalõpus uudisteagentuuri AFP statistikast.

Lõuna-Aafrika Vabariigis on alates pandeemia algusest koroonaviirusse nakatunud umbes 24 000 tervishoiutöötajat, kellest 181 on surnud, teatas kolmapäeval riigi tervishoiuminister. Tervishoiutöötajad moodustavad seega umbes viis protsenti LAV-i kõigist nakkusjuhtudest. Ülemaailmselt on see määr umbes kümme protsenti.