Brasiilias ületas koroonaohvrite arv 100 000 piiri

Riigis on pandeemia algusest surnud 100 477 ja nakatunud 3 012 412 inimest.

Eespool on maailmas koroonasurmade ja nakatumiste arvult vaid Ühendriigid.

Pandeemia tõttu on riigis kadunud 8,9 miljonit töökohta.

Selle aasta esimese kvartaliga võrreldes tõusis töötus 1,1 protsendipunkti ning on kõrgeimal tasemel alates 2017. aasta märtsist-maini, kui see oli samuti 13,3 protsenti.

Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere regioonis tuvastatud koroonaviiruse surmajuhtumite arv ületas reedel Euroopa ja on nüüd ohvrite poolest kõige enam haiguspuhangust kannatada saanud regioon, teatas ametlikele andmetele tuginev uudisteagentuur AFP.

Nüüdseks on regioonis tuvastatud 213 120 surmaga lõppenud nakkusjuhtumit, mida on 460 rohkem kui Euroopas. Regioonis on tuvastatud ka kõige rohkem nakkusi ehk 5,3 miljonit.