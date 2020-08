Mehhiko keskosas leiti maantee äärest seitsme inimese laibad

Osariigis käib võimuvõitlus Santa Rosa de Lima narkojõugu ja Jalisco uimastikartelli vahel. Jõukude omavahelistes arveteõiendamistes on tapetud sadu inimesi.

Guanajuato on üks Mehhiko olulisemaid tööstuskeskusi.

Selle jõukus ja võimas energeetika infrastruktuur on pälvinud kriminaalsete rühmituste tähelepanu, kaasa arvatud võimsad kartellid Jalisco Nueva Generación ja Santa Rosa de Lima. Narkojõgud on omavahel verises konfliktis, mis on teinud Guanajuatost ühe Mehhiko kõige vägivaldsema osariigi.