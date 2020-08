USA alustab aastakümnete kõrgeimal tasemel Taiwani-visiiti

Peking on USA diplomaatilise sammu hukka mõistnud, öeldes, et valitsusliikme visiit Taiwani ohustab regiooni rahu ja stabiilsust.

USA tervishoiuminister Alex Azar kohtub kolmepäevase külaskäigu vältel president Tsai Ing-weniga, kelle eesmärk on Taiwani tunnustamine iseseisva riigina. Kavas on ka kohtumised välisministri Joseph Wu ja tervishoiuministri Chen Shih-chungiga.

Visiit leiab aset ajal, mil Washingtoni ja Pekingi suhted on ajaloolises madalseisus.

Trump on kehtestanud viimastel päevadel ulatuslikud piirangud populaarsetele Hiina mobiiliäppidele TikTok ja WeChat. USA rahandusministeerium on määranud Pekingis vastu võetud julgeolekuseaduse tõttu sanktsioonid Hongkongi liidrile.

Washington on rääkinud Taiwani-visiidist kui võimalusest õppida saare kogemustest võitluses koroonaviirusega ja tunnustada tema progressiivseid väärtusi.

Azaril on kavas kohtuda Taiwani koroonaekspertidega ja pidada kõne tervishoiuüliõpilstele.

Taiwanist on saanud tänu viiruse leviku edukale jälgimisele ja tugevale piirikontrollile koroonavastase võitluse musterriik. Hoolimata lähedusest ja majandussidemetest Hiinaga on saarel registreeritud vaid 500 nakkusjuhtu ja surnud on seitse inimest.