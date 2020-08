Viimastel andmetel on koroonaviiruse pandeemia kogu maailmas nõudnud 731 518 inimese elu, nakatunuid on registreeritud 19 877 261. Neist 11 879 100 on tänaseks paranenud, selgub uudisteagentuuri AFP andmetest.

Viimastel nädalatel on nakkusjuhtumite arv Soomes olnud selgelt tõusuteel. Möödunud nädalal sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi (STM) ning terviseameti (THL) antud pressikonverentsil lausus STM-i strateegiajuht Liisa-Maria Voipio-Pulkki, et viiruse nakkuskordaja on üle ühe. See tähendab, et epideemia on laienemas.