Välisminister: Hiina püüab muuta Taiwani järgmiseks Hongkongiks

Teisitimõtlemise mahasurumine Hongkongis on kogunud hoogu sestsaadik, kui Hiina kehtestas juunis selles ärikeskuses karmi julgeolekuseaduse, kõrvaldas valimistelt opositsioonipoliitikuid ja pidas kinni aktiviste.

See on tekitanud muret Taiwanis, 23 miljoni elanikuga saarel, mida Peking peab oma provintsiks ja on lubanud selle ühel päeval kasvõi jõuga hõivata.