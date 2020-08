Euroopa Liit seab Valgevene valimistulemuse kahtluse alla

«Selle info alusel, mida me saame, on meil väljakuulutatud valimistulemuste täpsuses osas põhjendatud kahtlused,» ütles pressiesindaja Brüsselis toimunud briifingul.

Seepärast on tema sõnul paljude Euroopa Liidu esindajate avaldustes rõhutatud vajadust olla kindel, et rahva tegelik tahe kajastub valimistulemuses. «Võimud peavad rahva häält kuulda võtma ning austama põhilisi õigusi, viies läbi vabad ja ausad valimised,» ütles Stano.

«Mõistame selle vägivalla hukka ja kutsume Valgevene võime vabastama kõik poliitilistel põhjustel kinnipeetavad. Me kutsume võime hoiduma mis tahes vägivallast.» Stano lisas, et liikmesriikide esindajad ja Josep Borrell valmistavad ette 27 riigi ühisavaldust, et käsitleda kõiki Valgevenes tekkinud olukorraga seotud küsimusi.

Veel tõi Stano esile, et Valgevene ja tema kodanikud on Euroopa Liidu partnerid ning liit tahab neid suhteid jätkata – sellepärast on oluline, et valimised viiakse läbi demokraatliku protsessina. Seoses 9. augusti kahetsusväärsete sündmustega ja sellele järgnenud võimude vägivallaga võidakse need suhted ümber vaadata.