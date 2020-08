Mehhikos suri ööpäevaga koroonaviirusesse 926 inimest

Riigis on pandeemia algusest surnud 53 929 ja nakatunud 492 522 inimest,

Mehhikos tehakse maailma keskmisega võrreldes vähem teste, mis tähendab, et nakatumiste arv on tegelikkuses tõenäoliselt palju suurem. Mehhikos testitakse vaid inimesi, kellel on ilmsed haigusnähud.