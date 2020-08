Filipiinide president pakub end Putini vaktsiini katsejäneseks

Duterte kinnitusel nõustus ta Venemaa presidendi Vladimir Putini pakkumisega tarnida ka Filipiinidele uut vaktsiini Sputnik V, kui see muutub kättesaadavaks.

«Kui vaktsiin saabub, süstin ma seda avalikult. Eksperimenteerige minu peal, see sobib mulle. Kui see toimib minu peal, toimib see kõigile,» kuulutas Filipiinide liider telepöördumises.