Valgevene parlament mõistis hukka katsed riiki «destabiliseerida»

«Ei saa lubada, et Valgevene noored saavad vahetuskaubaks katses olukorda raputada. Iga kodanik peab seadusest kinni pidama ja riik peab tagama seadusest kinnipidamise ja korra ja rahu. Korrakaitseagentuuride teod on sobilik vastus keelatud (protesti)aktsioonides osalejate provokatsioonidele. Tee vägivallani on Valgevene rahva jaoks lubamatu,» teatasid Rahvusassamblee liikmed avalduses.