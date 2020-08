Reinsalu tõstatas ÜRO Julgeolekunõukogus Valgevenes valimiste järel toimuva

«Olukord Valgevenes on väga murettekitav,» sõnas minister Reinsalu. «Toiminud presidendivalimisi ei saa pidada vabadeks ja demokraatlikeks. Sellest johtuvalt on alanud laiaulatuslikud protestid, mis suruti vägivalda kasutades maha. Jõu kasutamist rahumeelsete protestijate suhtes ei saa aktsepteerida,» rõhutas minister.

Kõnes käsitles välisminister ka COVID-19 mõju kriisikolletele, kus olukord on niigi habras. Eesti koos teiste Euroopa Liidu riikidega on kinnitanud jätkuvat pühendumust ÜRO rahuvalvemissioonidele, sest näeme, et nende roll rahu tagamisel üha suureneb. Konfliktide puhul on lisaks järeltegevustele oluline ka ennetusele tähelepanu pööramine, tagades kogu ühiskonna, sh eriti naiste ja noorte rahuloomeprotsessidesse kaasamine. Rahu hoidmisel on võtmetähtsusega riikide ja kogukondade endi panus ja poliitilise tahte ülesnäitamine.