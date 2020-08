Mainekas Vene dirigent loobus protestiks Lukašenka antud ordenist

«Mul on seda piinlik kanda, sest see on Teie valitsemisega seotud. Teie must jõud on Teie tohutu nõrkus, inimesed sünnivad selleks, et neid armastataks, mitte alandataks või, veel enam, sandistataks,» kirjutab Spivakov Moskva muusikamaja pressiteenistuse kaudu levitatud avalikus kirjas.