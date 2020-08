Tsepkalo kutsus tunnustama Tsihhanovskajat valitud presidendina

«Ma arvan, et siin ei ole vaja sanktsioone, siin on vaja lihtsalt tunnustada Svetlana Tsihhanovskajat presidendina ja kõik. Mitte tunnustada teda (Lukašenkot) seaduslikult valituna. Ei ole vaja mingeid sanktsioone. Tsihhanovskaja on president ja kõik. Ei mingit Lukašenkot, teda pole,» ütles Tsepkalo.