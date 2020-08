Valgevene nobelist Aljaksijevitš kutsus Lukašenkat tagasi astuma

«Tahaks korrata seda, mida nii ilusti ütles ajakirjanik Svjatlana Kalinkina: «Lahku kaunilt!» ... Kuid enam ei saa, veri (on valatud),» ütles kirjanik usutluses Raadio Vabaduse Valgevene teenistusele.

Aljaksijevitši sõnul tahab president vaid võimu ja tema soovid viivad verevalamiseni. Kirjanik ärgitas riigipead ametit rahumeelselt maha panema, et ära hoida verist kodusõda enne, kui on liiga hilja.

Aljaksijevitš on käsitlenud oma teostes muu hulgas Afganistani sõda, naiste olukorda külma sõja keskel ja Tšornobõli tuumakatastroofi. Kolmapäevane usutlus oli kirjaniku esimene avalik seisukohavõtt pühapäevaste vaidlusaluste presidendivalimiste järgsete meeleavalduste teemal.

Riiki pikalt autoritaarselt valitsenud 65-aastane Lukašenka halvustas kolmapäeval protestijaid, öeldes, et nad on kas kuritegeliku taustaga või töötud ja käskis oma valitsusel neile tööd leida.

Ta avaldas arvamust, et valitsus on toonud lisajõude Venemaalt. Sarnaseid kinnitamata teateid on levitatud ka sotsiaalmeedias.