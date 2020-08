USAst smugeldatud relvad hoogustavad jõuguvägivalda Suurbritannias

Suurem osa vägivallakuritegusid Suurbritannias on endiselt seotud pussitamisega, kuid tulirelvarikkumised on tõusuteel. Pildil politseinik Londonis Shepherd's Bushi piirkonnas tänavu juunis, kui seal tulistati surnuks 20. eluaastates mees.

Ameerika Ühendriikidest, kus tulirelva ostmine on lihtne, smugeldatakse need salamisi Suurbritanniasse, kus kehtivad karmid relvakontrolli reeglid ning briti politsei hinnangul mängivad just need ebaseaduslikud relvad olulist rolli jõugukuritegevuse kasvus riigis, kirjutas The New York Times.