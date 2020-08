Trumpi soengu kaunina hoidmiseks plaanib USA muuta veesurve seadust

Alates 1992. aastast kehtib USAs seadus, mille kohaselt ei tohi dušiotsikust ühes minutis voolata välja üle 2,5 galloni ehk 9,5 liitri vett. Trumpi administratsioon on teinud nüüd ettepaneku, et piirang ei peaks puudutama üldist veesurvet kogu dušisüsteemis vaid kehtima igale dušipeale eraldi, kui neid on vannitoas mitu. Muudatusettepanekuga tuli eile välja energiaministeerium, kuna Trump kurtis läinud kuul Valges Majas veesurve üle, vahendas BBC.

«Dušiotsikud – sa oled duši all, vesi ei tule välja. Sa tahad pesta käsi, vesi ei tule välja. Nii et mida sa teed? Sa lihtsalt seisad seal kauem või oled pikemalt duši all? Sest minu juuksed – ma ei tea, kuidas see on teie puhul, aga minu omad peavad olema täiuslikud. Täiuslikud,» jutustas USA president.