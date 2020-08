«Operatsioon tühi taldrik» kutsub ümber pöörama kinnistunud kultuuritava, et rühmatoitude juurde tellitakse veel lisa.

«Mis puutub toidujäätmetesse... (see on) šokeeriv ja kurvastav,» vahendas riigimeedia teisipäeval Xi sõnu. President lisas, et «toidujulgeoleku osas tuleb tagada kriisiks valmisolek».