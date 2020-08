Bloomberg: Trump tahab pärast valimisi Esperi välja vahetada

«President Trump on eravestlustes rääkinud soovist Pentagoni juht Mark Esper pärast valimisi novembris välja vahetada,» kirjutas agentuur.

Bloomberg märgib, et Trump oli pettunud, kui Esper ei kaitsnud teda avalikult piisaval määral sellistes olukordades nagu näiteks teated Venemaa poolt Talibanile välja pandud pearahadest ameerika sõdurite tapmise eest Afganistanis.

Samuti ei olevat president rahul sellega, et Esper oli juunis avalikult vastu Trumpi algatusele kasutada tegevteenistuses olevaid sõjaväelasi USA-s mustanahalise George Floydi tapmise järel puhkenud rassismivastaste meeleavalduste mahasurumiseks.

Esper on USA kaitseministrina ametis alates 2019. aasta juulist. Pentagon kinnitab, et USA teenimine on tema jaoks «suurim au ja privileeg» ning ministrile lähedane allikas kinnitas tema pühendumist teenistusele, kuni Trump seda soovib.